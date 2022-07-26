В Приморье зацвели краснокнижные лотосы

В Приморском крае началось цветение лотосов Комарова

В Приморье началось цветение лотосов Комарова — цветы уже распустились на нескольких водоемах региона. Об этом сообщает портал VL.ru.

Как отмечается, краснокнижные цветы уже можно увидеть на озере Карасином в районе Артемовской теплоэлектростанции, а также на небольшом водоеме у трассы, ведущей к аэропорту, под Владивостоком.

Ожидается, что в дальнейшем полюбоваться лотосами можно будет и в других районах Приморской края. В частности, их цветение начнется в Славянке, в районе озера Дубовый Ключ под Уссурийском, Яковлевке, Шмаковке, Тавричанке, Хасане, Новогордеевке, Черниговке, а также в селах Кронштадтка и Луговое.

Произрастающие в Приморье лотосы Комарова относятся к реликтовым тропическим видам и занесены в Красную книгу России. Обычно они распускаются в регионе в конце июля, при этом цветение продолжается две-три недели. В диаметре цветы лотоса могут достигать нескольких десятков сантиметров.