Германия передала Украине РСЗО Mars 2

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт сообщила о передаче Украине РСЗО Mars 2

Германия передала Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars 2. Об этом сообщила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, ее слова приводит Тagesschau.

Количество переданных Украине РСЗО Mars 2 не уточняется. Известно также, что Киеву поставили три самоходные гаубицы.

25 июля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что республика получила от Германии три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Гепард» и боеприпасы к ним. По словам Резникова, Киев ожидает поставку еще 12 ЗРК.

В июне стало известно, что Германия вместе с США и Великобританией передадут Киеву три РСЗО Mars 2. По словам министра обороны Германии, к РСЗО также поставят несколько сотен ракет и проведут обучение персонала.