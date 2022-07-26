Российский офицер заявил о практически закончившихся у Украины ударных дронах

Офицер ПВО группировки «О» заявил, что у ВСУ практически не осталось ударных беспилотников

Офицер сил противовоздушной обороны из российской войсковой группировки «О» («Отважные») заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически закончились ударные беспилотные летательные аппараты. Его слова приводит РИА Новости.

По словам военнослужащего, на данном этапе спецоперации его расчет «Бук-3» сбивает в основном разведывательные дроны, такие как «Лелека» и «Фурия».

«Несмотря на их малоразмерность, мы также их уничтожаем... Противник применяет в основном в последнее время разведывательные (дроны), так как ударных у него не осталось», — рассказал офицер.

Ранее военнослужащий зенитных войск из группировки «О» рассказал, что российские силы противовоздушной обороны научились сбивать ракеты американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые украинские военные с конца июня применяют в Донбассе.

