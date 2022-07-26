Для работающих из-за рубежа россиян подготовили налоговые новшества

Минфин подготовил новые правила налогообложения для работающих за границей россиян

Минфин подготовил налоговые новшества для работающих из-за рубежа россиян, следует из проекта закона, размещенного на сайте ведомства.

В документе говорится о тех гражданах России, которые трудоустроены в российских компаниях, но при этом живут и фактически выполняют работу за границей. Нынешние нормы указывают, что доходы налоговых резидентов России (физлица для получения этого статуса должны находиться на территории страны не менее 183 дней в году) облагаются налогом по ставке 13 процентов независимо от их местоположения. При этом платежным агентом выступает работодатель.

Для нерезидентов действуют другие правила. Источник получения дохода для них определяется по месту выполнения работы, а не расположения работодателя. Таким образом, живущий более полугода за границей россиянин не обязан платить налоги в российский бюджет.

Новый законопроект предусматривает внесение изменений в нынешний порядок. Все доходы, выплачиваемые нерезидентам российскими компаниями, предлагается приравнять к полученным в России: «Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников».

Таким образом, в случае принятия документа доходы россиян, живущих за пределами страны более полугода и работающих на российскую компанию, будут облагаться по ставке 30 процентов.

