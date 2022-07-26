У цен на российскую нефть пропали ориентиры

«Ъ»: крупнейшие ценовые агентства разошлись в оценках стоимости Urals на десятки долларов

Стоимость российского экспортного сорта нефти Urals стала загадкой для крупнейших ценовых агентств, расхождения в оценках стоимости барреля достигают десятков долларов. Об этом со ссылкой на данные ведущих игроков рынка пишет «Коммерсантъ».

По мнению Argus, в июле дисконт Urals к эталонному сорту Brent упал с 30 долларов за баррель в апреле до 15 долларов. В то же время Reuters полагает, что показатель составляет 32,5 доллара, а Platts (по состоянию на 21 июля) пишет о 40,76 доллара. Все компании страдают от пропажи данных, на которые они традиционно ориентировались в расчетах.

При этом оценки Argus наиболее важны для российского рынка, так как они используются Минфином в качестве ориентира для расчета экспортной пошлины, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на добавленный доход (НДД). Таким образом, резкое изменение оценок от этого агентства означает существенный рост выплат от нефтяников в бюджет.

На данные Argus российские поставщики жаловались еще в марте. По их мнению, агентство некорректно оценивает реальные дисконты, с которыми торгуется российская нефть, поэтому производителям постоянно приходится переплачивать.

До ввода российских войск на территорию Украины российская нефть могла торговаться как с дисконтом, так и с премией к Brent. Однако на фоне отказа европейских покупателей от сотрудничества с поставщиками из России, Urals начали продавать с беспрецедентной скидкой, узнать о размерах которой официально было невозможно.

Ценовые агентства рассчитывают стоимость физических партий нефти на основе открытых данных, итогов тендеров и закрытых опросов участников сделок. Регуляторы неоднократно предъявляли претензии к такому формату оценок, но рынок все же ориентируется именно на них ввиду отсутствия альтернативы.

В случае с Urals система перестала работать. Тендеры не проводятся, спотовый рынок сорта Urals исчез, а российские компании информацией не делятся. В Argus отказались комментировать столь серьезную переоценку стоимости российской нефти, ограничившись в отчете от 21 июля информацией, что трейдеры вновь выразили готовность говорить о ценах.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что в денежном выражении экспорт российской нефти упал с 670 миллиардов рублей в мае до 605 миллиардов рублей в июне. В натуральном выражении поставки сократились на 10 процентов. Ситуация с газом оказалась значительно хуже — в июне поставки рухнули 40 процентов месяц к месяцу, а выручка опустилась до 633 миллиардов рублей.