В России оценили угрозу Турции заморозить вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Пушков: угрозы Турции к Швеции и Финляндии по НАТО постфактум снижают весомость позиции

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заморозить вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Сенатор подчеркнул, что меморандум был уже подписан, Анкара дала принципиальное согласие на членство этих стран, и требования постфактум снизили весомость ее позиции.

По словам Пушкова, Вашингтон и Брюссель восприняли решение на саммите в Мадриде как урегулированный вопрос, требующий уточнения деталей. Он добавил, что перенос выполнения обещаний другой стороны на будущее всегда создает зависимость.

«Обычно выполнения условий требуют до, а не после сделки. В данном случае Анкара требует их выполнения после. Это, безусловно, снижает весомость ее позиции. "Утром - деньги, вечером - стулья". Этот принцип распространяется и на дипломатию», — заключил сенатор.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь пригрозил Швеции и Финляндии отказом поддержать их членство в НАТО до выполнения этими странами взятых на себя обязательств по борьбе с терроризмом. Он добавил, что вступление в альянс является не таким простым делом, как кажется, и меморандум, подписанный в Мадриде, был только приглашением.

