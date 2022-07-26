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В Клязьминско-Лухском заказнике вырастили двух птенцов краснокнижных скоп

Во владимирском Клязьминско-Лухском заказнике вырастили двух птенцов краснокнижных скоп

Фото: дирекция ООПТ Владимирской области

В Клязьминско-Лухском заказнике во Владимирской области вырастили двух птенцов краснокнижных скоп. Об этом сообщает «Зебра ТВ».

Впервые гнездо краснокнижной скопы во Владимирской области обнаружили в 2020 году, когда антропогенная нагрузка на объекты живой природы стала минимальной в связи с пандемией коронавируса.

Скопа занесена в Красную книгу России (категория 3 — редкие) и в Красную книгу Владимирской области (категория 1 — вид под угрозой исчезновения). В регионе в настоящее время обнаружено только одно гнездо скопы в Вязниковском районе. Взрослые птицы иногда появляются и в других районах области, но чаще во время пролета.

В 2020 году хищным птицам удалось выкормить одного птенца, а в 2022 году — уже двоих. Все это время птичье семейство гнездится в одном и том же месте.

«На наших глазах из гнезда благополучно вылетели уже две молодых скопы. Сначала в выводке было три птенца, но одному из них не суждено было подняться в небо — останки его обнаружены на дне опустевшего гнезда. Причиной гибели птенца можно предположить недостаток пищи или воды в жаркое время», — рассказали в заказнике.

Выжившие два птенца после вылета сначала некоторое время сидели на ветках сухих деревьев вблизи гнезда. После этого оба улетели вслед за своей матерью. До конца лета они должны научиться уверенно летать и самостоятельно добывать себе пищу, чтобы благополучно добраться до африканской зимовки.

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Сергей Истомин
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