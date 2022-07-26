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В Челябинске состоится пробег на роликовых коньках

В Челябинске 6 августа состоится 100-километровый пробег на роликовых коньках

Фото: unsplash

В Челябинске 6 августа состоится пробег на роликовых коньках. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, всего желающим будет необходимо преодолеть 100 километров, которые разобьют на четыре маршрута. При этом участвовать приглашают не только профессиональных спортсменов, но и всех горожан и гостей города старше 18 лет, которые любят и умеют кататься на роликах.

«Роллер-спорт незаслуженно имеет невысокую популярность. Катание на роликах — отличная городская фитнес-активность, доступная для большинства горожан», — заявили организаторы мероприятия. Отмечается, что для катания потребуются бутылка воды, роликовые коньки и защита: наколенники, налокотники, защита запястий и желательно шлем.

Известно, что стартовой точкой пробега станет памятник Курчатову. Между этапами для участников организуют технические остановки для отдыха, перекуса и проверки снаряжения. В завершение дня им вручат памятные значки и грамоты.

В июне в Екатеринбурге прошла первая командная эстафета на сапбордах. Любители и профессионалы приняли участие в трех основных традиционных дисциплинах — спринте на 200 метров, марафоне на дистанции пять тысяч метров и технической гонке на среднюю дистанцию тысяча метров с обходом поворотных буев.

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Майя Пономаренко
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