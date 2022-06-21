В Екатеринбурге пройдет первая командная эстафета на сапбордах

На Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге 25 июня состоится Viz Sup Contest

В Екатеринбурге 25 июня на Верх-Исетском пруду пройдут соревнования по сап-серфингу Viz Sup Contest. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Любители и профессионалы смогут принять участие в трех основных традиционных дисциплинах – спринт на 200 метров, марафон на дистанции пять тысяч метров и техническая гонка на среднюю дистанцию тысяча метров с обходом поворотных буев. Кроме того, впервые состоится командная эстафета на сапбордах.

Помимо соревнований на фестивале будет работать школа сап-бординга, а все желающие смогут поучаствовать в различных спортивных мастер-классах и перекусить на фудмаркете греческой кухни. Также для зрителей выступят локальные диджеи: DSA agency & Mc Колобаня.

Ранее в Екатеринбурге выбрали собственный логотип города. По итогам конкурсного отбора, победу одержал дуэт авторов, которые смогли уместить в одном символе букву «Е», цифру три и изображение реки Исеть.