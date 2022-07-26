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Эксперты обсудят вопросы привлечения трафика для СМИ

Партнерский директор СМИ2 обсудит вопросы привлечения трафика с экспертами

Фото: camilo jimenez / Unsplash

Директор партнерского отдела СМИ2 и «МирТесен», главный редактор «ГлагоL» Ольга Арцева обсудит с экспертами вопросы привлечения трафика для СМИ. Об этом пишет «ГлагоL».

Отмечается, что дискуссия состоится в 17:00 мск во вторник, 26 июля, в прямом эфире «Радио Медиаметрикс».

Известно, что в мероприятии примет участие директор по рекламе Gismeteo Павел Алашкин, а также руководитель отдела по работе с паблишерами LuckyAds Павел Тычков.

Специалисты поговорят о важнейших изменениях, которые произошли на рынке закупки трафика для медиа и других проектов за последние полгода. В частности, они обсудят способы достижения коэффициентов обмена 1 к 1,5, и 1 к 2, варианты привлечения дополнительного трафика, новые коммерческие продукты, финансовые характеристики и емкость рынка, регулировку деятельности агрегаторов с юридической точки зрения, а также прогнозы развития рынка и появления новых игроков.

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Варвара Кошечкина
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