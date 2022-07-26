Правительство расширило список поступающих на карту «Мир» соцвыплат

Правительство расширило список социальных выплат, поступающих на карту «Мир»

Правительство расширило перечень социальных выплат, которые можно будет получать на карту «Мир». Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Решение принято для того, чтобы граждане могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек», — говорится в сообщении.

В постановлении, в частности, идет речь о ежемесячных выплатах малоимущим, субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на компенсацию этих расходов. «Эти льготы положены педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащего или сотрудников МВД и другим категориям граждан», — уточнили в правительстве.

На карту «Мир» также будут перечислять выплаты почетным донорам.

В настоящий момент через систему «Мир» можно было получать пенсии, зарплаты, выплаты безработным, выплаты на рождение первого и второго ребенка.