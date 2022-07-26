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Россиянина осудят за нападение с ножом на пассажира трамвая из-за замечания

В Нижнем Тагиле мужчину осудят за нападение с ножом на пассажира трамвая из-за замечания

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле 34-летнего местного жителя осудят за покушение на убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Об этом во вторник, 26 июля, «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, вечером 31 августа 2021 года ранее судимый фигурант вступил в конфликт с незнакомцем возле ритуального агентства. В ходе ссоры мужчина поднял с тротуара стеклянную бутылку, разбил ее и «розочкой» ударил оппонента в шею. В результате здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.

Помимо этого, вечером 16 декабря того же года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел вместе с собакой без поводка и намордника в трамвай. Когда один из пассажиров сделал мужчине замечание, оскорбленный россиянин достал нож, напал на мужчину и несколько раз ударил его в грудь. Убить пострадавшего ему не удалось, так как ему была оказана медпомощь.

«Гражданин, о котором идет речь, в определенных кругах более известен по кличке Шмак, он и ранее был не в ладах с законом. Его криминальная биография началась в 2005 году с судимости за совершение разбойного нападения. За этим последовали приговоры в 2008, 2016 и 2018 годах за, соответственно, разбой, умышленное причинение легкого вреда здоровью и причинение тяжкого вреда по неосторожности. Все четыре срока этот "джентльмен удачи" отбывал в местах не столь отдаленных», — рассказал «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйдя из колонии в апреле 2021 года, мужчина продолжил пить и вести разгульный образ жизни. «Такое времяпрепровождение в итоге опять привело его на скамью подсудимых», — заключил Горелых.

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Елизавета Новикова
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