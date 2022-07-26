Дачникам подсказали эффективный способ бороться с тлей на смородине

Биолог Сергей Попов: зеленое калийное мыло уничтожит тлю на смородине

Зеленое калийное мыло поможет дачникам уничтожить тлю на смородине, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры защиты растений РГАУ-МСХА имени Тимирязева Сергей Попов. Эффективный способ бороться с этим насекомым он подсказал в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам Попова, зеленое мыло можно использовать против тли весной, когда на молодых листьях смородины из-за красногалловой тли могут появиться покрасневшие вздувшиеся округлые участки — галлы. «В это время возьмите и прополощите такие ветви в емкости с мыльным раствором или нанесите рабочий раствор на нижнюю сторону листьев», — посоветовал Попов, добавив, что использовать хозяйственное мыло для такого раствора неэффективно, так как смыть всех насекомых не получится.

Попов уточнил, что не смытые хозяйственным мылом тли останутся на растении и продолжат дальше высасывать сок и давать потомство. «Поэтому я советую применять против тлей зеленое калийное мыло, которое не выпадает в осадок хлопьями. Оно уничтожит вредителей, как только попадет на их тела», — пообещал биолог.

Среди современных инсектицидов для борьбы с тлей Попов порекомендовал препараты «Батрайдер» и «Кинмикс». Обработку первым, отметил он, можно проводить не чаще раза в сезон. «Срок ожидания составляет 30 дней, это значит, что срок с последней обработки до уборки урожая составляет столько времени», — уточнил биолог. «Кинмикс», в свою очередь, можно использовать дважды в сезон, срок ожидания до уборки урожая для него составит 20 дней.

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