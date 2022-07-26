Россиянин забил металлической трубой вора и скинул его тело в прорубь

В Тулуне местный житель избил металлической трубой мужчину и выбросил его тело в прорубь

В Тулуне суд арестовал 29-летнего местного жителя за убийство мужчины, совершенное пять лет назад. Об этом во вторник, 26 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области Карина Головачева.

По данным ведомства, в декабре 2017 года у фигуранта похитили имущество и, чтобы проучить 23-летнего вора, он избил его в гараже металлической трубой, нанеся смертельные ранения. Затем он отвез тело к озеру Заусаево, привязал к аккумуляторной батарее и скинул в прорубь.

Друзья и родственники считали погибшего пропавшим без вести, однако осенью 2021 года нашли его останки.

Убийцу задержали и предъявили обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ. Он признает свою вину.