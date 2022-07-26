Речь Лиз Трасс прервалась во время слов о Путине

Предвыборная речь главы МИД Британии Трасс прервалась во время слов о Путине

Прямой эфир с выступлением министра иностранных дел Великобритании прервался из-за упавшего в студии предмета. Трансляция велась на канале Talk.tv.

В ходе дебатов на пост главы Консервативной партии и премьер-министра королевства Трасс говорила о президенте России Владимире Путине. В этот момент за кадром послышался грохот. Трасс замешкалась, в испуге поднесла руки ко рту, а потом нерешительно вышла из кадра. После этого появилась заставка шоу.

Позднее организаторы объяснили, что «возникла проблема медицинского характера», а кандидаты в порядке.