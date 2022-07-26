«Ъ»: поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию начали восстанавливаться

Поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию постепенно восстанавливаются, пишет «Коммерсантъ». В июне было ввезено машин на 22 миллиона долларов, что соответствует уровню марта.

Однако показатели по-прежнему значительно ниже, чем в феврале, когда в Россию было поставлено автомобилей на 146 миллионов долларов. Южная Корея, в отличие от ЕС, США и Японии, не вводила ограничений на поставки машин в страну. По данным издания, Hyundai и Kia с марта начали сертификацию в России автомобилей корейского происхождения вместо выпускавшихся на калининградском «Автоторе».

В целом поставки машин из Кореи за декабрь-май в объемном выражении рухнули на 39,03 процента, а российский авторынок упал на 57,5 процента в первом полугодии.

Запасов иностранных автомобилей в России хватит на 3-6 месяцев, они подходят к концу, сказал ранее автоэксперт Игорь Моржаретто. При этом он подчеркнул, что позиции других производителей активно замещает Китай. Моржаретто напомнил, что с марта многие сборочные предприятия иностранных компаний приостановили работу, зарубежные автомобили практические не поставляются.