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Воронежский полицейский попался на вымогательстве 400 тысяч рублей

Воронежский полицейский стал фигурантом дела о мошенничестве, вымогая деньги у мошенника

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Воронежский полицейский попался на вымогательстве 400 тысяч рублей — он сам стал фигурантом дела по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере», вымогая деньги у подозреваемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 26 июля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Воронежской области.

По данным ведомства, в июле 2022 года 34-летнему старшему оперуполномоченному управления уголовного розыска МВД Воронежской области стало известно о задержании местного жителя по подозрению в мошенничестве. Тогда полицейский пообещал мужчине, что сможет обеспечить его уход от уголовной ответственности за 400 тысяч рублей. При этом у правоохранителя отсутствовали какие-либо реальные полномочия влиять на решения, принимаемые должностными лицами правоохранительных органов по уголовному делу.

21 июля старшего оперуполномоченного задержали следователи СКР и сотрудники ФСБ при получении денег. Мужчина уже сознался в содеянном на допросе, дал подробные показания по совершенному преступлению.

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Леонид Микуляк
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