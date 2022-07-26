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Стюардесса на роскошной яхте рассказала о чаевых в размере 600 тысяч рублей

Хорватка работает по 16 часов на яхте и получает около 600 тысяч рублей чаевых

Фото: unsplash

Хорватская стюардесса, работающая на роскошной яхте M/Y Freedom, рассказала об особенностях своей работы. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Мартины Дрежанчич (Martina Drezancic), ее смена длится как минимум 16 часов в сутки. «Иногда нам приходится мыть и стирать то, что и так чисто. Мы встаем в 6:30 и должны через час подать завтрак, который порой длится до 11 часов», — рассказала она.

Отмечается, что за свою работу она получает от пассажиров дорогие подарки. Однажды хорватке дали чаевые в размере 10 тысяч евро (около 600 тысяч рублей).

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По словам стюардессы, в ее обязанности также входит составление меню вместе с шеф-поваром с учетом пожеланий пассажиров яхты. «В шесть вечера мы надеваем вечернюю форму и начинаем подавать напитки и готовиться к ужину, который плавно перетекает в вечеринку, которая заканчивается около двух часов ночи», — приводит издание слова женщины.

В публикации говорится, что аренда 48-метрового вип-судна M/Y Freedom, путешествующего по Адриатическому морю, стоит от 80 до 100 тысяч евро в неделю. Уточняется, что яхта вмещает до 22 гостей, в ней есть кинотеатр, бассейн, тренажерный зал, джакузи и массажный кабинет.

Ранее стюардесса яхты раскрыла сумму недельных трат миллионеров на алкоголь. По ее словам, счета за спиртные напитки порой доходят до 30 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей).

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Ксения Жарова
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