Стала известна страна с самой высокой заболеваемостью оспой обезьян

США стали страной с самой высокой в мире заболеваемостью оспой обезьян

США стали страной с самой высокой в мире заболеваемостью оспой обезьян. Об этом отчитались американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Как отметили в агентстве, в США на данный момент выявлено 3846 случаев оспы обезьян. На втором месте находится Испания, где обнаружили 3125 случаев, на третьем — Германия и Великобритания, в которых зафиксировали по две тысячи заболевших.

Всего в мире, по статистике CDC, зарегистрировано 18 тысяч случаев оспы обезьян в 75 странах.

12 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян. Инфекция был обнаружена в Санкт-Петербурге у россиянина, который прибыл из Португалии. Он обратился к врачу с характерной для оспы обезьян сыпью.

