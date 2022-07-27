Описано аномальное поведение Китая на газовом рынке

Bloomberg: Китай не закупает дополнительные партии СПГ на зиму, что является аномалией

В то время, когда покупатели сжиженного природного газа (СПГ) активно конкурируют за топливо, Китай — крупнейший в мире импортер — спокоен, страна не закупает дополнительные партии на зиму. Такое поведение Китая описало агентство Bloomberg.

Это опасная стратегия, которая может быстро обернуться неприятными последствиями, если погода станет аномально холодной или экономика Китая восстановится, поясняют эксперты. Тогда это приведет к перевороту на мировом газовом рынке, который уже страдает от сокращения поставок из России и перебоев на ключевых объектах по экспорту СПГ, отмечает издание.

Внезапное восстановление китайского спроса на газ заставит импортеров снова вступить в беспощадную конкуренцию за СПГ, что усугубит мировой дефицит и поднимет цены — уже на пике сезона — до «стратосферного уровня», считают аналитики. То, что китайские компании не покупают топливо на спотовом рынке, является аномалией, сказал руководитель отдела торговли и консультирования Trident LNG Тоби Копсон.

Китай стал крупнейшим в мире импортером СПГ в 2021-м, но, как ожидается, потеряет этот титул в этом году. Правительство подталкивает горняков к добыче большего количества угля, а также к увеличению импорта более дешевого трубопроводного газа и наращиванию производства внутри страны. Цены на СПГ упали примерно на 20 процентов за первые шесть месяцев года.