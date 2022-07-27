Самая богатая женщина России стала спонсором «Спартака»

Компания Wildberries Татьяны Бакальчук стала спонсором «Спартака»

Компания Wildberries самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук стала спонсором футбольного клуба (ФК) «Спартак». Об этом сообщается на сайте ФК.

Начиная с сезона 2023/2024 новый технический партнер красно-белых будет поставлять экипировку всем командам клуба. Соглашение рассчитано на три года. Wildberries уже поддерживает четыре футбольные команды: ЦСКА (один из главных соперников «Спартака»), «Крылья Советов» (Самара), «Динамо» (Москва). Также компания спонсирует хоккейную команду «Ак Барс» (Казань).

Источник «Чемпионата» пояснил, что Wildberries займется не производством формы для клуба, а поставками экипировки того бренда, с которым «Спартак» станет сотрудничать.

В марте сообщалось, что Бакальчук потеряла за месяц 3,4 миллиарда долларов. Стоимость ее бизнеса упала с 7,6 миллиарда долларов до 4,2 миллиарда. Капитал Бакальчук оценивается в 2,1 миллиарда долларов.