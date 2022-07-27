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Самая богатая женщина России стала спонсором «Спартака»

Компания Wildberries Татьяны Бакальчук стала спонсором «Спартака»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Компания Wildberries самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук стала спонсором футбольного клуба (ФК) «Спартак». Об этом сообщается на сайте ФК.

Начиная с сезона 2023/2024 новый технический партнер красно-белых будет поставлять экипировку всем командам клуба. Соглашение рассчитано на три года. Wildberries уже поддерживает четыре футбольные команды: ЦСКА (один из главных соперников «Спартака»), «Крылья Советов» (Самара), «Динамо» (Москва). Также компания спонсирует хоккейную команду «Ак Барс» (Казань).

Источник «Чемпионата» пояснил, что Wildberries займется не производством формы для клуба, а поставками экипировки того бренда, с которым «Спартак» станет сотрудничать.

В марте сообщалось, что Бакальчук потеряла за месяц 3,4 миллиарда долларов. Стоимость ее бизнеса упала с 7,6 миллиарда долларов до 4,2 миллиарда. Капитал Бакальчук оценивается в 2,1 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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