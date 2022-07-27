Сообщение о сборе денег для Донбасса в полиции Дагестана оказалось недостоверным

МВД Дагестана опровергло данные о сборе денег для Донбасса с полицейских региона

Сообщение о сборе денег «на нужды Донбасса» с полицейских Дагестана оказалось недостоверным.

Информация об этом появилась на сайте издания «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) 26 июля. В публикации утверждается, что несколько сотрудников МВД по Дагестану пожаловались на принудительное удержание десяти процентов с июльской зарплаты — деньги должны пойти на помощь ДНР и ЛНР. О таком якобы решении объявил начальник департамента, отметив, что это все добровольно.

Достоверность информации ставится под сомнение, поскольку в тексте материала не приводятся данные, которые могут подтвердить эти утверждения. Издание в своей публикации ссылается на источник в полиции республики, уточняя лишь, что редакции известен отдел, в котором работают пожаловавшиеся сотрудники.

Кроме того, информацию опровергла пресс-служба МВД по Дагестану. «Это сказки Андерсена, которые припозднились. Я не знаю, откуда у вас эта информация. Я являюсь сотрудником МВД, и у меня в подчинении 12 человек. Единственное, мы помогали на Новый год детям наших коллег, отправляли им подарки. В этом участвовал тот, кто хотел. А то, что вы говорите, не соответствует действительности», — сказала пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева, ее слова приводятся в этом же материале издания «Кавказ.Реалии».

Новость не получила широкого распространения в российских СМИ. Незначительный охват публикация обрела в социальных сетях, а также в анонимных Telegram-каналах.