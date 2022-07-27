Названа основная проблема дедолларизации мировой экономики

Экономист Надоршин назвал основной проблемой дедолларизации отсутствие альтернатив

Дедолларизация в глобальных масштабах была запущена довольно давно, за счет появления новых экономических центров, таких как Китай, но это не очень заметный и стремительный процесс, рассказал «Ленте.ру» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Он также озвучил основную проблему дедолларизации, из-за которой американская валюта, по его мнению, в ближайшем будущем все-таки останется валютой номер один.

Плюсы и минусы долларизации

Американская валюта в какой-то момент оказалась для многих удобна и сумела закрепиться на этих позициях, так как резервность доллара удовлетворяет достаточно простой запрос, объяснил экономист.

Тем не менее, положение доллара в глобальной экономике вызывает определенные неудобства, поделился Надоршин. Так как мир стал очень сильно интегрирован, когда американцы решают какие-то свои цели и задачи, ориентируясь на собственные перспективы, это задевает многие другие экономики.

«Нельзя быть далеко от экономических интересов США, пользоваться долларами и не ощущать сильного влияния в современном мире от того, что они делают в своей денежно-кредитной или фискальной политике — это ведет к тому, что ищут определенные заменители», — уточнил он.

Спрос на доллары в России

Несмотря на объявленный властями курс на дедолларизацию, эта валюта остается востребованной, заметил экономист. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что наличные доллары внутри страны стоят дороже, чем безналичные, а также наличие серого и черного рынков иностранной валюты. Кроме того, основная валютная сессия в безналичном пространстве в России по-прежнему «рубль-доллар», и она превышает по обороту все остальные сессии вместе взятые.

Основная проблема дедолларизации

В моем понимании, основная проблема дедолларизации — что в глобальном масштабе, что в российском — слишком слабые предложения со стороны альтернатив. То есть те валюты, которые могли бы быть кандидатами на вытеснение доллара из мировой финансовой системы, не представляются другим участникам этой самой мировой финансовой системы достаточно хорошими альтернативами, чтобы пользоваться ими вместо доллара. Это основная и четкая проблема, и прямо сейчас решения ее не видно Евгений Надоршин экономист

Что не так с альтернативами доллару

Хорошего заменителя доллару нет, все альтернативы слабые, убежден экономист. Евро проигрывает в силу разнородности европейской экономики. Кто-то выделяет определенную резервную роль британскому фунту, швейцарскому франку и японской иене, но это экономики не тех размеров.

«Собственно поэтому в структуре мировых резервов, в структуре финансовых предпочтений, расчетов транзакций у нас есть первое место занимает доллар, второе с достаточным отрывом занимает евро, а дальше с еще большим отрывом идет еще некоторое количество валют, из которых перспективы, возможно, есть у юаня, но, надо сказать, что Китаю еще нужно проделать колоссальную и огромную работу для того, чтобы полноценно говорить о том, что они могут в глобальном масштабе теснить доллар или евро», — отметил экономист.

Также, по его словам, даже для иностранных контрагентов, которые ничего не имеют против расчетов с Россией, не является привлекательной альтернативой и рубль — никто не хочет накапливать резервы в этой валюте.

Не оспаривая тот факт, что значимость юаня будет расти, что евро, возможно, когда-нибудь справится с текущим кризисом и даже прибавит в резервности по отношению к доллару, я все-таки полагаю, что на обозримую перспективу среди мировых валют доллар останется номером один Евгений Надоршин экономист

В долларе тоже много недостатков, подчеркнул Надоршин, но основная проблема альтернатив доллару заключается в меньшей предсказуемости.

Еще одно решение

Гипотетически было бы хорошо, если бы мировые расчеты проводились не в каких-то национальных валютах, а в наднациональной валюте, считает экономист, так как она могла бы быть гораздо меньше подвержена национальным интересам даже самых крупных экономик, а также обеспечивать большую стабильность и предсказуемость международных расчетов.

Попытки сконструировать что-то подобное уже предпринимались, но так как такие валюты создавались на базе национальных валют, они обладали всеми их недостатками, и не предполагали никаких достоинств сверх этого, сообщил Надоршин.

«Подвинуть одну национальную валюту в глобальном масштабе другой довольно сложно, и до тех пор пока американская экономика будет проводить относительно аккуратную, не без огрех, но тем не менее понятную многим внешним агентам, например, денежно-кредитную валютную политику, велика вероятность, что доллар полноценно потеснить не удастся, так как никому не нужен зоопарк в валютной глобальной экономике», — подытожил экономист.

Ранее были названы признаки будущей глобальной дедолларизации. В пользу обновления мировой финансовой системы говорят ускорившиеся процессы дедолларизации в странах мира, снижение мировых валютных резервов, расширение использования цифровых национальных валют. Кроме того, заморозка резервов Банка России создала значимый прецедент утраты доверия к доллару, и многие страны увеличили долю резервов в альтернативных валютах, сказано в обзоре глобальной экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

