Десятки дельфинов заметили в сахалинском порту

Стая дельфинов сопроводила буксировщик в сахалинском порту

Стаю из десятков дельфинов заметили в порту города Холмска Сахалинской области. Соответствующее видео в среду, 27 июля, опубликовал портал Sakhalin.info.

На кадрах видно, как животные резвятся в воде рядом с судном-буксировщиком, которое стояло на рейде в районе порта. По словам одного из членов экипажа, который запечатлел встречу с дельфинами, раньше такого их скопления в портовых зонах он никогда не наблюдал.

Как уточнил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева ДВО РАН Сергей Рязанов, скорее всего, местные жители встретились со стаей тихоокеанских белобоких дельфинов.

По мнению волонтера группы помощи морским животным «Друзья океана» Юлии Малыгиной, попавшие на видео дельфины не местные и зашли в акваторию, чтобы покормиться.

