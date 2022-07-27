Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Десятки дельфинов заметили в сахалинском порту

Стая дельфинов сопроводила буксировщик в сахалинском порту

Стаю из десятков дельфинов заметили в порту города Холмска Сахалинской области. Соответствующее видео в среду, 27 июля, опубликовал портал Sakhalin.info.

На кадрах видно, как животные резвятся в воде рядом с судном-буксировщиком, которое стояло на рейде в районе порта. По словам одного из членов экипажа, который запечатлел встречу с дельфинами, раньше такого их скопления в портовых зонах он никогда не наблюдал.

Как уточнил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева ДВО РАН Сергей Рязанов, скорее всего, местные жители встретились со стаей тихоокеанских белобоких дельфинов.

По мнению волонтера группы помощи морским животным «Друзья океана» Юлии Малыгиной, попавшие на видео дельфины не местные и зашли в акваторию, чтобы покормиться.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19
В Запорожье демонтировали памятник Пушкину
Экс-сотрудница клининговой службы раскрыла заработок домработниц в Москве
Вор забыл ключи на месте преступления и вернулся за ними
Центр по вывозу украинского зерна начал работу
Российская компания провалила поручение Путина по импортозамещению
Объявивший дефолт «Нафтогаз» попросил отсрочку по выплатам
Потери от отмены тура Little Big оценили в десятки миллионов рублей
«Аэрофлот» начал продажу билетов на прямые рейсы в Таиланд
Изучены генетические причины длительного течения COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.