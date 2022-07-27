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Продажи смартфонов в России установили антирекорд

Продажи смартфонов в России во втором квартале достигли многолетнего минимума

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Продажи новых смартфонов в России во втором квартале 2022 года установили антирекорд, оказавшись минимальными за последние пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на мобильных операторов «Билайн» и Tele2.

Представитель еще одного мобильного оператора оценил показатели продаж новых телефонов в России как «самые низкие за десятилетие». В денежном выражении результаты продажи снизились до уровня 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

По подсчетам собеседников издания, с начала года в России было продано около 5,7 миллиона новых смартфонов и обычных мобильных телефонов на общую сумму в 105 миллиардов рублей.

При этом Tele2 частично объясняет низкие показатели второго квартала сезонными факторами. В первой половине года спрос на смартфоны в России традиционно ниже, чем во второй.

Среди отдельных брендов наибольшей популярностью среди россиян пользуются китайские Xiaomi и Realmi. Ушедшая из России Apple и корейский Samsung, напротив, столкнулись со снижением спроса.

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Платон Щукин
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