Российская спортсменка рассказала о вреде фруктов при похудении

Спортсменка Лиза Исаева: обилие фруктов в рационе может привести к увеличению веса

Российская спортсменка, профессиональная гимнастка и паркурщица Лиза Исаева рассказала о вреде фруктов при похудении. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 27 июля.

Так, популярная блогерша предупредила, что строгой диеты следует придерживаться только по рекомендации врача. Однако самостоятельно можно скорректировать питание, водный баланс и режим тренировок, в частности силовых занятий и бега, добавила она.

«Фрукты — это хороший комплекс витаминов, который богат простыми углеводами и глюкозой. Именно поэтому следует аккуратно подходить к выбору данных продуктов. Их обилие в рационе может привести к увеличению веса, ухудшению качества кожи, сна и общего здоровья», — утверждает эксперт.

Исаева подчеркивает, что организму требуется сбалансированное питание с правильными концентрациями белков, жиров и углеводов. «Белки необходимы как строительный материал клеток. Из белковых аминокислот состоят все ткани организма, мышцы, а также волосы, коллаген кожи лица и суставной жидкости. Жиры регулируют гормональный фон, а также помогают усвоению жирорастворимых витаминов. Сложные углеводы регулируют работу желудочно-кишечного тракта и служат энергетическим топливом для организма», — поясняет специалистка.

Ранее в июле нутрициолог Елена Свиридова перечислила способы сохранить фигуру во время отпуска. Эксперт призвала поддерживать водный баланс, выпивая стакан воды раз в полтора-два часа. По ее словам, в случае недостаточного потребления данной жидкости, организм будет подавать ложное чувство голода.