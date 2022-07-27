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Экономист заявил о настигшем США проклятье СССР

Asia Times: обрекшее СССР на гибель проклятье посредственного руководства настигло США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Проклятие посредственного руководства, обрекшего СССР на гибель, спустя годы настигло Северную Америку. Такое мнение выразил председатель Монреальского экономического института, почетный профессор Университета Макгилла, экономист Ройвен Бреннер (Reuven Brenner) в статье для Asia Times.

В материале он рассуждает о том, как получилось, что «США пришлось выбирать между двумя геронтократами». Бреннер отмечает, что задавался подобным вопросом еще в 1998 году, когда вышла его статья «Канада — провал земли обетованной», в которой он описал, чем все заканчивается, когда престарелые лидеры окружают себя бездарностями. Тогда экономист отметил, что «лучшие и умнейшие» граждане не идут во внутреннюю политику, а выбирают либо бизнес, финансы и технологии, либо переезжают в США.

«На федеральном уровне Канада произвела на свет таких выдающихся личностей как Ким Кэмпбелл, Жан Кретьен, Пол Мартин и Шейла Коппс — столь же смелых, вдохновляющих и проницательных, как престарелые советские лидеры последних четырех десятилетий коммунистического режима», — заявил Бреннер. В результате он пришел к выводу, что прецеденты нахождения у власти Дональда Трампа, Джо Байдена, Нэнси Пелоси и даже молодого Джастина Трюдо далеко не уникальны. По его мнению, такое происходит, когда политическая система ломается и исчезает подотчетность.

По мнению Бреннера, подобное явление характерно не только для США и Канады, но и для стран Востока и Азии. Кроме того, он отметил, что аналогичными вопросами задаются и другие журналисты. Так, он указал на статью колумниста Джозефа Эпштейна, которая вышла в газете The Wall Street Journal 22 июля с заголовком «Байден и Трамп оба ни на что не годны».

Ранее

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Марина Совина
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