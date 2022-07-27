Экономист заявил о настигшем США проклятье СССР

Asia Times: обрекшее СССР на гибель проклятье посредственного руководства настигло США

Проклятие посредственного руководства, обрекшего СССР на гибель, спустя годы настигло Северную Америку. Такое мнение выразил председатель Монреальского экономического института, почетный профессор Университета Макгилла, экономист Ройвен Бреннер (Reuven Brenner) в статье для Asia Times.

В материале он рассуждает о том, как получилось, что «США пришлось выбирать между двумя геронтократами». Бреннер отмечает, что задавался подобным вопросом еще в 1998 году, когда вышла его статья «Канада — провал земли обетованной», в которой он описал, чем все заканчивается, когда престарелые лидеры окружают себя бездарностями. Тогда экономист отметил, что «лучшие и умнейшие» граждане не идут во внутреннюю политику, а выбирают либо бизнес, финансы и технологии, либо переезжают в США.

«На федеральном уровне Канада произвела на свет таких выдающихся личностей как Ким Кэмпбелл, Жан Кретьен, Пол Мартин и Шейла Коппс — столь же смелых, вдохновляющих и проницательных, как престарелые советские лидеры последних четырех десятилетий коммунистического режима», — заявил Бреннер. В результате он пришел к выводу, что прецеденты нахождения у власти Дональда Трампа, Джо Байдена, Нэнси Пелоси и даже молодого Джастина Трюдо далеко не уникальны. По его мнению, такое происходит, когда политическая система ломается и исчезает подотчетность.

По мнению Бреннера, подобное явление характерно не только для США и Канады, но и для стран Востока и Азии. Кроме того, он отметил, что аналогичными вопросами задаются и другие журналисты. Так, он указал на статью колумниста Джозефа Эпштейна, которая вышла в газете The Wall Street Journal 22 июля с заголовком «Байден и Трамп оба ни на что не годны».

Ранее