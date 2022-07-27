Газ в Европе резко подорожал

Газ на бирже ICE подорожал до 2330,55 доллара за тысячу кубометров

Газ резко подорожал на торгах 27 июля на европейской бирже ICE, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации августовский фьючерс на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF торговался по 218,2 евро за киловатт-час, или 2330,55 доллара за тысячу кубометров. Рост цены за последние сутки составил 9,1 процента.

Подорожание топлива происходит на фоне очередного снижения объема поставок «Газпрома» в Европу по трубопроводу «Северный поток». С 27 июля объем поставок равняется 33 миллионам кубометров в сутки, что составляет 20 процентов от мощности газопровода.

Компания объясняла такой шаг необходимостью ремонта газотурбинного двигателя. Другой двигатель в скором времени должен быть доставлен в Россию после ремонта в Канаде. При этом власти этой страны первоначально отказывались возвращать оборудование в Россию, ссылаясь на санкционный режим, однако затем достигли договоренности с правительством Германии.