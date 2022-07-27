Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Газ в Европе резко подорожал

Газ на бирже ICE подорожал до 2330,55 доллара за тысячу кубометров

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Газ резко подорожал на торгах 27 июля на европейской бирже ICE, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации августовский фьючерс на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF торговался по 218,2 евро за киловатт-час, или 2330,55 доллара за тысячу кубометров. Рост цены за последние сутки составил 9,1 процента.

Подорожание топлива происходит на фоне очередного снижения объема поставок «Газпрома» в Европу по трубопроводу «Северный поток». С 27 июля объем поставок равняется 33 миллионам кубометров в сутки, что составляет 20 процентов от мощности газопровода.

Компания объясняла такой шаг необходимостью ремонта газотурбинного двигателя. Другой двигатель в скором времени должен быть доставлен в Россию после ремонта в Канаде. При этом власти этой страны первоначально отказывались возвращать оборудование в Россию, ссылаясь на санкционный режим, однако затем достигли договоренности с правительством Германии.

Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о применении ВКС России на Украине нового разведкомплекса
Боррель пожаловался на невнимание западных СМИ к его словам
Россиянин уехал с ребенком кататься на сапсерфе в море и пропал
Названы главные модные тренды осени 2022 года
Собянин навестил моржей и тюленей в их новом доме
Россиянка задушила дочь и закопала ее тело под снегом
Тренер оценил призывы сажать в тюрьму чешских хоккеистов из-за игры в России
Квартиры в Москве рекордно обмельчали
Стало известно о потерях Турции после контратаки сирийских курдов
Устойчивый крахмал предотвратил рак органов пищеварения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.