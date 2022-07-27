Газ в Европе резко подорожал
Газ резко подорожал на торгах 27 июля на европейской бирже ICE, свидетельствуют данные площадки.
На момент публикации августовский фьючерс на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF торговался по 218,2 евро за киловатт-час, или 2330,55 доллара за тысячу кубометров. Рост цены за последние сутки составил 9,1 процента.
Подорожание топлива происходит на фоне очередного снижения объема поставок «Газпрома» в Европу по трубопроводу «Северный поток». С 27 июля объем поставок равняется 33 миллионам кубометров в сутки, что составляет 20 процентов от мощности газопровода.
Компания объясняла такой шаг необходимостью ремонта газотурбинного двигателя. Другой двигатель в скором времени должен быть доставлен в Россию после ремонта в Канаде. При этом власти этой страны первоначально отказывались возвращать оборудование в Россию, ссылаясь на санкционный режим, однако затем достигли договоренности с правительством Германии.