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Российский школьник несколько дней проходил с жуком в ухе

В Челябинской области школьник три дня проходил с жуком в ухе

Фото: группа «ЧОДКБ» во ВКонтакте

В Челябинской области школьник несколько дней проходил с жуком в ухе. Об этом сообщается на странице областной детской клинической больницы в соцсети «ВКонтакте».

По словам матери российского школьника, он находился в деревне, когда заметил в ухе жука. Мальчик попытался достать его самостоятельно, однако только глубже протолкнул насекомое. Утром ребенка отвезли к врачу, однако вынуть жука из уха не удалось. Медики направили мальчика с родителями в другую больницу, где должен был находиться необходимый для извлечения насекомого инструмент, но и там пострадавшему не смогли помочь. Врач предложил капать ребенку в ухо капли и ждать.

Спустя три дня мать отвезла школьника в Челябинскую областную больницу, где медикам наконец удалось вытащить 1,5-сантиметровое насекомое.

В ноябре 2021 года подмосковные врачи нашли таракана в голове мужчины, жаловавшегося на боль. Медики выяснили, что насекомое проникло в слуховой проход и его движения вызывали болевые ощущения.

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Константин Лысяков
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