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Филиппины отказались покупать у России Ми-17 из-за угроз США

Филиппины отказались покупать у России вертолеты Ми-17 из-за угроз США ввести санкции

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Между Россией и Филиппинами сорвалась сделка о продажи последним 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17. Власти островного государства объяснили это решение угрозами США ввести санкции, сообщает РБК.

Филиппины отказались от покупки даже несмотря на то, что уже внесли часть предоплаты в январе этого года.

Экс-министр обороны страны Дельфин Лорензана рассказал, что отменил сделку еще в июне. Он добавил, что Вашингтону известно о решении Манилы отказаться от покупки российских Ми-17, в связи с чем американские власти уже предложили стране аналогичные вертолеты.

Контракт на сумму 12,7 миллиардов филиппинских песо (примерно 228 миллионов долларов) был подписан еще в ноябре 2021-го. Согласно ему, российский «Совтехноэкспорт» должен был поставить вертолеты Маниле примерно через два года.

Елизавета Наумова
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