Microsoft оценила расходы из-за сокращения присутствия в России

Компания Microsoft потеряла 126 миллионов долларов из-за сокращения присутствия в России

Американская компания Microsoft оценила операционные расходы, связанные с сокращением присутствия в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Как следует из отчета, решение уйти из России обошлось компании в 126 миллионов долларов. Операционные издержки связаны с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями, уточнили в Microsoft.

В июне президент Microsoft Брэд Смит заявил о намерении компании полностью уйти из России. «Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в итоге не останется почти ничего или вообще ничего», — заявлял он. Данное решение затронуло более 400 сотрудников, которым пообещали «полную поддержку в это сложное время».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

