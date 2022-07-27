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Российская рецидивистка убила лопатой знакомую и спрятала тело на кладбище

В Сыктывкаре арестовали рецидивистку, избившую знакомую до смерти лопатой на кладбище

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Сыктывкаре арестовали 53-летнюю рецидивистку за убийство россиянки. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Коми Светлана Коровченко.

По данным ведомства, в июне 2016 года на городском кладбище женщина несколько раз ударила знакомую по голове лопатой, нанеся ей смертельные ранения. Чтобы скрыть преступление, фигурантка оттащила тело на кучу мусора и спрятала под ветками.

В полицию спустя несколько дней обратился сын погибшей и заявил о пропаже матери, уточняет источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

В мае 2022 года правоохранители возобновили расследование, а в июле женщина явилась с повинной и показала где спрятала тело. На указанном месте был найден скелет убитой.

Известно, что обвиняемая была дважды судима за убийства.

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Екатерина Власова
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