Одноглазый котенок-мутант с мордой обезьяны родился на Филиппинах

Daily Mirror: на Филиппинах кошка родила котенка с одним глазом и рогом на лбу

Родившегося на Филиппинах одноглазого котенка-мутанта с обезьяньей мордой объявили воплощением злого духа. Об этом сообщает Daily Mirror.

Странного мертвого детеныша родила кошка студента сельскохозяйственного вуза из провинции Восточный Мисамис Майкла Северино. Котенок появился на свет со слившимися в один глазами, отростком на лбу, похожим на рог, и, по словам очевидцев, напоминал «помесь котенка и обезьяны». При этом остальные детеныши из того же помета были нормальными.

Северино выложил снимки котенка в сеть, после чего многие пользователи заявили, что мутант, скорее всего, является воплощением злого духа энгканто. Согласно поверьям, люди, разгневавшие такого духа, страдали от депрессии, безумия, заболевали, даже становились одержимыми и исчезали. Впрочем, энгканто бывают и добрыми.

Сам Северино считает, что мутация случилась из-за того, что его кошке уже восемь лет — чем старше становится животное, тем больше вероятность появления аномалий во время беременности. Он уточнил, что в прошлом его питомица приносила котят четырежды, и они всегда были здоровыми.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили теленка с пятью ногами. Странное животное живет в поселке Слюдянка на берегу озера Байкал.