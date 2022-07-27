Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывший автоинспектор пойдет под суд за продажу водительских прав нарушителям

В Татарстане осудят экс-автоинспектора, который продавал права нарушителям ПДД

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бывший инспектор ГИБДД пойдет под суд в Татарстане за продажу прав нарушителям правил дорожного движения (ПДД) — среди его клиентов были граждане, лишенные водительских удостоверений как за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, так и за совершение ДТП со смертельным исходом. Об этом «Ленте.ру» в среду, 27 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурантами по делу проходят 40-летний экс-автоинспектор экзаменационного отдела ГИБДД Казани и его 43-летний знакомый. Следствие считает, что с 2019 по 2020 год инспектор за взятки от 10 тысяч до 100 тысяч рублей незаконно выдавал водительские права гражданам, которые были их лишены по тем или иным причинам: учет у нарколога, лишение прав после повторного вождения в нетрезвом состоянии, совершение ДТП со смертельным исходом.

Знакомый полицейского выполнял в преступной схеме роль посредника, а сам правоохранитель вносил в информационную систему ложные сведения о том, что документы утеряны и подлежат замене. В итоге клиенты этого полицейского получали право на управление транспортом без прохождения обучения и сдачи госэкзаменов. Водительские права были незаконно выданы 81 гражданину. Общая сумма полученных денежных средств составила не менее 1,5 миллиона рублей. Расследование в настоящий момент завершено, уголовное дело направлено в суд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о боях за Углегорскую ТЭС в Светлодарске
Катер протаранил лодку с браконьерами в российском регионе и попал на видео
Росгвардия задержала пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях
Блогерша купила свадебное платье на AliExpress и удивилась его виду
Баскетболистка Грайнер объяснила попадание наркотика в багаж
Руку сотрудницы московской хинкальной закрутило в тестомес
Бывший автоинспектор пойдет под суд за продажу водительских прав нарушителям
Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армии
Описано аномальное поведение Китая на газовом рынке
НАСА нашло на Луне пещеры с комфортной для жизни температурой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.