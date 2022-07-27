Бывший автоинспектор пойдет под суд за продажу водительских прав нарушителям

В Татарстане осудят экс-автоинспектора, который продавал права нарушителям ПДД

Бывший инспектор ГИБДД пойдет под суд в Татарстане за продажу прав нарушителям правил дорожного движения (ПДД) — среди его клиентов были граждане, лишенные водительских удостоверений как за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, так и за совершение ДТП со смертельным исходом. Об этом «Ленте.ру» в среду, 27 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурантами по делу проходят 40-летний экс-автоинспектор экзаменационного отдела ГИБДД Казани и его 43-летний знакомый. Следствие считает, что с 2019 по 2020 год инспектор за взятки от 10 тысяч до 100 тысяч рублей незаконно выдавал водительские права гражданам, которые были их лишены по тем или иным причинам: учет у нарколога, лишение прав после повторного вождения в нетрезвом состоянии, совершение ДТП со смертельным исходом.

Знакомый полицейского выполнял в преступной схеме роль посредника, а сам правоохранитель вносил в информационную систему ложные сведения о том, что документы утеряны и подлежат замене. В итоге клиенты этого полицейского получали право на управление транспортом без прохождения обучения и сдачи госэкзаменов. Водительские права были незаконно выданы 81 гражданину. Общая сумма полученных денежных средств составила не менее 1,5 миллиона рублей. Расследование в настоящий момент завершено, уголовное дело направлено в суд.