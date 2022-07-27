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Песков оценил объемы поставок российского газа в Европу

Песков заявил о невозможности поставлять больше газа в Европу
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил нынешние объемы поставок российского газа в Европу, заявив, что «Газпром» в данный момент не может поставлять больше топлива. Его слова приводит РБК.

«Газ в ЕС на минимуме? Это неправильная увязка. «Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Технические возможности для прокачки стали меньше из-за процесса технического обслуживания агрегатов, который затруднен из-за санкций Евросоюза», — отметил Песков.

По его словам, введенные Западом в отношении Москвы ограничения не позволяют вовремя проводить необходимый ремонт оборудования для прокачки газа по трубопроводу «Северный поток»: «Со временем "Газпром" будет прокачивать больше. Он не может гарантировать прокачку, если оборудование не может обслуживаться».

С 27 июля объемы поставок газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20 процентов от мощности газопровода и теперь составляют 33 миллиона кубометров в сутки. Компания объяснила такой шаг невозможностью использовать газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». Ранее еще один такой двигатель отказывалась возвращать после ремонта Канада, объясняя свои действия санкциями. В итоге Оттава договорилась с властями Германии о возврате агрегата в Россию.

В свою очередь, источники Bloomberg утверждают, что Москва намерена «продолжать давление» на Евросоюз с помощью энергетики с целью убедить Брюссель ослабить введенные санкции.

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Платон Щукин
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