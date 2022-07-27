Украина назвала ненужными «старые» американские штурмовики

Советник главы Минобороны Украины Сак назвал ненужными американские штурмовики A-10

Советник главы Минобороны Украины Юрий Сак назвал ненужными «старые» американские штурмовики A-10 Warthog, так как требуются более современные самолеты. Его слова приводит портал Military.com.

Как объяснил Сак, A-10 не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты. Однако при этом они могут стать целью российских истребителей и ПВО.

По словам советника ведомства, Украина нуждается в «более современных» истребителях F-16. Он подчеркнул, что их уже используют большое количество стран, с которыми Киев близок. В случае, если украинская сторона их получит, добиться запчастей и техобслуживания будет легче, заключил Сак.

Ранее портал 19FortyFive сообщал о том, что Военно-воздушные силы (ВВС) США хотят сократить количество используемых штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Самолеты, средний возраст которых составляет 40 лет, уязвимы для современных средств ПВО. При этом сторонники использования штурмовика утверждают, что у США нет самолета, который мог бы выполнять задачи A-10 так же хорошо.