В Госдуме предложили банкам дать льготы на оплату уведомлений для ряда граждан

В Госдуме предложили банкам дать льготы клиентам из социально уязвимых категорий граждан

Российским банкам следует по примеру Сбербанка дать клиентам из социально уязвимых категорий граждан и получателям социальных выплат 50-процентную льготу на оплату услуги уведомлений по операциям по карте. Об этом заявила депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с «Комсомольской правдой».

По словам Драпеко, банки несут убытки, пытаясь выполнить программы по поддержке бизнеса в условиях экономической нестабильности и выпадающих доходов. При этом зачастую некоторые расходы ложатся на потребителей, среди которых есть получатели различных социальных выплат.

«Важно, чтобы от этого были защищены социальные категории граждан: пенсионеры, получатели других социальных выплат. Поэтому было бы логично банкам самим разрабатывать специальные программы лояльности и давать собственные льготы таким гражданам», — предложила депутат.

В качестве примера она привела Сбербанк, отметив, что банк является единственным кредитным учреждением, которое не берет стопроцентную оплату с социально уязвимых категорий граждан, а в ряде случаев и вовсе освобождает от платежа.

«Такому примеру должны следовать все игроки рынка, так как у некоторых платеж составляет до 100 рублей в месяц, и неважно, пенсионер ты или банкир, а в год это, между прочим, достаточно весомая сумма для кошелька», — заключила Драпеко.

Ранее стало известно, что Сбербанк с 1 августа изменит стоимость уведомлений об операциях. Услуга станет на десять рублей дороже. Однако в зависимости от типа карты ее стоимость может варьироваться от 40 до 70 рублей в месяц или же остаться бесплатной.