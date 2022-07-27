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Взрыв на юге Сомали унес жизни 13 человек

В результате взрыва на юге Сомали погибли 13 человек

Фото: Leo Correa / AP

В результате взрыва в провинции Нижняя Шабелле на юге Сомали погибли 13 человек, включая губернатора региона Абдуллахи Ахмеда Ваафоу. Об этом сообщает местный портал Goobjoog News.

Также из-за взрыва семеро человек получили ранения. Источники портала сообщили, что скорее всего это теракт, направленный на уничтожение губернатора Ваафоу. В организации нападения подозревается террористическая группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), связанная с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

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Николай Чигасов
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