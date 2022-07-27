Россиянам назвали город Испании с жильем дешевле 2 миллионов рублей

Spain-Real.Estate: в испанском городе Торревьеха можно купить жилье до 2 миллионов рублей

Квартиру в испанском городе Торревьеха, который считается самым популярным у россиян, можно купить дешевле 2 миллионов рублей. Такие данные назвали аналитики портала Spain-Real.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистов, самый доступный по цене вариант в этом городе стоит 1,99 миллиона рублей. Речь идет о квартире-студии площадью 25 квадратных метров. Среди преимуществ этого объекта эксперты выделяют близость к целебному Розовому озеру, а также удачное расположение относительно песчаного городского пляжа.

При этом самое дорогое жилье в Торревьехе обойдется в 285,7 миллиона рублей. С таким бюджетом можно приобрести особняк площадью 910 квадратных метров с прилегающим участком в 3300 квадратных метров. Отмечается, что недвижимость расположена на второй пляжной линии.

По оценкам Spain-Real.Estate, в июле 2022 года объем предложения жилья в Торревьехе сократился на 27,98 процента. В настоящее время для покупки доступны 672 лота.

В марте и апреле 2022 года Торревьеха оказался самым популярным у россиян городом для покупки жилья в Испании. По словам аналитиков, на этот населенный пункт пришлось 26,8 процента всех запросов от граждан России. Тогда самая дешевая квартира в городе стоила 2,53 миллиона рублей.