Newsweek: украинским войскам не хватает бронетехники и аккумуляторов

Украинские войска испытывают нехватку оборудования из-за проблем с цепочками поставок. Об этом американскому журналу Newsweek рассказали иностранные наемники, воюющие на стороне Киева.

Как отметил испанский наемник Данил, на фронте наблюдается «серьезный дефицит бронетехники». По его словам, он вызван бюрократией. «Когда английский доброволец попытался послать 27 машин в страну, их задержали на таможне», — объяснил изданию Данил.

Другой наемник, Майкл из США, отметил, что солдатам не хватает даже базового оборудования. «Мы не могли получить такое оборудование, как приборы ночного видения, бинокли с дальномерами, принтеры, а также (...) батарей», — поделился он с изданием. Майкл также добавил, что Запад поставляет Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, однако из-за нехватки аккумуляторов у солдат не было возможности зарядить компьютеры для их использования. По его мнению, это стало одной из причин продвижения России на восток Украины.

Ранее воюющие на стороне Киева в ходе спецоперации американские наемники рассказали о потере боевого духа и тяжелейшей ситуации в Донбассе. Как объяснили иностранцы, виной тому нехватка снабжения, задержки с получением оружия, обещанного Западом, и проблемы со связью.