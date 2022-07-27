Самолет-разведчик НАТО приблизился к границам России

Flightradar зафиксировал разведывательный самолет НАТО недалеко от Мурманска и Новой Земли

Стратегический разведывательный самолет НАТО заметили вблизи российских границ. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

В частности, зафиксировано, что воздушное судно Boeing RC-135W Rivet Joint утром во вторник, 26 июля, осуществило вылет с авиабазы Милденхолл в Великобритании, направилось на север, а затем в период с 15:30 до 16:40 мск находилось в районе Мурманской области, Ненецкого автономного округа и архипелага Новая Земля.

Портал Avia.pro утверждает, что полет был совершен по траектории всего лишь в 44 километрах от российской границы, или 2,5 минуты движения. Кроме того, отмечается, что часть маршрута военного борта прошла с отключенным транспондером, что свидетельствует о подавлении систем самолета средствами РЭБ или попытке экипажа скрыть свое присутствие.

RC-135W является основным средством радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования. Он используется для борьбы с авиацией и системой ПВО противника.

Вылеты самолетов и беспилотников, шпионящих за Россией, участились. Разведывательные воздушные суда все чаще появляются вблизи зоны конфликта на Украине. Так, 19 июля сообщалось, что у российских границ в Черном море заметили беспилотный летательный аппарат НАТО. Разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk вылетел с американской военной авиабазы на итальянском острове Сицилия и примерно с 5:00 мск кружил неподалеку от Крыма.