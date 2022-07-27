Тайну личности «человека из Сомертона» раскрыли спустя 73 года

Австралийский ученый Эбботт спустя 73 года установил личность «человека из Сомертона»

Профессор Дерек Эбботт из австралийского Университета Аделаиды заявил, что он совместно с американским специалистом по генеалогии Коллином Фитцпатриком установил личность таинственного «человека из Сомертона». Об этом пишет The Guardian.

В течение 73 лет личность человека, тело которого было найдено в 1948 году на пляже Сомертон к югу от Аделаиды, оставалась загадкой и порождала массу теорий. Врач, проводивший вскрытие, предполагал, что мужчина умер от сердечной недостаточности в результате отравления. Некоторые считали, что погибший был шпионом.

Эбботту удалось разгадать тайну личности с помощью анализа ДНК волос, застрявших в гипсовой маске, которую сотрудники полиции сделали в конце 1940-х. На основе этих данных исследователи составили сложное генеалогическое древо, состоящее из примерно четырех тысяч имен. Среди них специалисты обнаружили Карла Уэбба, чья смерть не была зарегистрирована. По словам ученого, предполагаемый «человек из Сомертона» родился в 1905 году в Мельбурне, он был младшим из шести братьев и сестер. Уэбб был женат на Дороти Робертсон, известной как Дофф Уэбб.

«У нас есть доказательства того, что он расстался с женой и она переехала в Южную Австралию. Так что, возможно, он приехал, чтобы выследить ее», — считает ученый.

The Guardian уточняет, что полиция Южной Австралии не опубликовала заявление ученого и не представила обновленную информацию о расследовании. Профессору предложат подтвердить проведенную им идентификацию.

Тело неизвестного нашли у дамбы на пляже Сомертон 1 декабря 1948 года. Мужчина был одет в костюм с галстуком, предполагалось, что ему на вид 40-50 лет. При погибшем не нашли никаких документов или предметов, которые могли бы помочь установить его личность. В руке мужчины был скомкан клочок бумаги с надписью на языке фарси «тамам шуд» («дело окончено»). Отпечатки пальцев неизвестного разослали по всему миру, чтобы установить его личность, но мужчину никто не опознал.