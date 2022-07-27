Дагестанское стекло заинтересовало ОАЭ

Посол ОАЭ предложил экспортировать дагестанскую стекольную продукцию

Чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер предложил экспортировать в Абу-Даби дагестанскую стекольную продукцию. Об этом сообщается на сайте главы Дагестана.

Руководитель региона Сергей Меликов показал послупредприятие ООО «Салаватстекло Каспий», где, как утверждают на производстве, изготавливают лучшее стекло в России.

«Здесь производят порядка 600 тонн листового стекла флоат-методом в сутки. Руководство предприятия планирует расширение ассортимента выпускаемой продукции и запуск к 2023 году линии по нанесению различных покрытий на листовое стекло», — говорится в сообщении.

Посол ОАЭ в России заинтересовался продукцией предприятия «Салаватстекло Каспий». После презентации производства и широкого ассортимента продукции Мохаммад Ахмад Аль-Джабер предложил рассмотреть возможность представить ее на площадке в ОАЭ.