В России впервые осудили суррогатную мать за продажу новорожденного ребенка

В Красноярске осудили на три года суррогатную мать за продажу ребенка за 13 тысяч долларов

Суд в Красноярске приговорил к трем годам лишения свободы 28-летнюю уроженку Казахстана, продавшую новорожденного ребенка за 13 тысяч долларов. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Женщина признана виновной по пунктам «б», «з» части 3 статьи 127.1 («Торговля людьми») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Это первый приговор суррогатной матери, оглашенный в Российской Федерации.

По данным ведомства, казахстанка решила выносить и родить ребенка за деньги, для чего нашла в интернете страницу компании «Дидилия», занимающуюся суррогатным материнством, и отправила свою анкету с контактными данными. В августе 2019 года организация помогла клиентке прибыть в Пномпень — столицу Камбоджи, где в местной клинике произошло оплодотворение.

В марте 2020 года суррогатная мама приехала из Казахстана в Красноярск и 29 апреля в местной клинике родила ребенка. После выписки она оставила новорожденного в перинатальном центре.

15 мая 2021 года в красноярском ЗАГСе фигурантка указала себя в качестве матери ребенка, поэтому по закону должна была нести родительские обязанности. 16 мая женщина оформила доверенность на директора «Дидилии» и его знакомых, чтобы те могли распоряжаться младенцем. Также она отдала им свидетельство о рождении, после чего вернулась на родину и получила 13 тысяч долларов.

О преступлении стало известно, когда в ноябре 2021 года сообщили, что в столичном аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля задержали трех молодых гражданок Казахстана, прилетевших из Турции. Во время опроса погранслужбой ФСБ России они пояснили, что следуют транзитом в Красноярск, где находятся их дети, рожденные в апреле-июле 2020 года для граждан Китая по договору заместительного вынашивания беременности.

Женщины даже назвали адреса, по которым находятся дети. Ни одну из них в Россию не пустили, но информацию передали в Красноярск. В ходе следствия в городе нашли 20 детей в возрасте от одного до семи месяцев: они жили с нянями, специально нанятыми для ухода.

16 декабря 2020 года было возбуждено уголовное дело по статье о торговле несовершеннолетними.