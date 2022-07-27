Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бывшая гимнастка назвала россиянкам причины увеличения талии

Фитнес-эксперт Анна Давыдова: боковые наклоны — одна из причин увеличения талии у женщин

Фото: Ryan Moreno / Unsplash

Основательница сети фитнес-студий Анна Давыдова и мастер спорта по художественной гимнастике назвала россиянкам главные причины увеличения талии. Комментарий эксперта приводит модный журнал Grazia.

По словам Давыдовой, данному явлению у женщин способствуют приседания с большим весом и боковые наклоны, которые приводят к росту косых мышц. Спортсменка рекомендует заменить их на так называемые скручивания, которые направлены на проработку прямой мышцы живота, а также на ягодичный мост и планку.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
«Я чувствовала, что достигла дна» Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
«Я чувствовала, что достигла дна»Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
12 июня 2022

В то же время одними из главных причин указанного процесса являются беременность, наследственность и наличие висцерального жира в области живота. «Даже при резком значительном похудении живот может остаться именно из-за него. Этот жир повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и гипертонии, а также вырабатывает токсины, разрушающие сосуды», — рассказала Давыдова. Бывшая гимнастка пояснила, что избавиться от него можно посредством регулярных тренировок, исключения из рациона легкоусвояемых углеводов и соблюдения питьевого режима.

В заключение фитнес-эксперт перечислила продукты, которые провоцируют вздутие живота, приводящее к увеличению талии. Так, в списке оказались ржаной хлеб, бобы и различные виды капусты.

Ранее в июле российский нутрициолог Елена Свиридова назвала способы сохранить фигуру во время отпуска. Специалистка заявила о необходимости употребления воды. По словам эксперта, в случае ее дефицита, организм будет подавать ложное чувство голода. Помимо этого, Свиридова порекомендовала есть фрукты и ягоды вместо круассанов, булок, пирожных и другой выпечки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
Один из крупнейших производителей лифтов продал бизнес в России
Американский подполковник назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину
В GTA VI появится женский персонаж
Москвичи бросились скупать жилье
Ранившего четырех соседей по палате пациента отправили в СИЗО
В Кремле прокомментировали встречу Путина с членами делегации Израиля
Мощный пожар на детской площадке в Подмосковье показали на видео
Диетологи объяснили набор веса в жару
Крупный немецкий банк испугался потери контроля над подразделением в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.