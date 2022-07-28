Назван способ получить отсутствующие в аптеке рецептурные лекарства

Медюрист Бойцова: при отсутствии лекарств в аптеках требуйте отсроченное обслуживание

Медицинский юрист Наталья Бойцова рассказала о том, как действовать в случае невозможности получить необходимые лекарства. Специалист сообщила о возможности клиента потребовать отсроченное обслуживание. Об этом, а также о том, что делать, если в такой услуге отказывают, юрист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«По статистике Росздрава за последние три месяца в стране сократилось количество обращений граждан по вопросам отсутствия лекарственных препаратов на рынке. Это связывают со стабилизацией ситуации на отечественном фармацевтическом рынке. Но, тем не менее, люди все равно часто сталкиваются с проблемами с лекарствами, и, к сожалению, часто не знают, что делать», — сообщила Бойцова.

Отсроченное обслуживание

Специалист отметила, что люди продолжают сталкиваться с проблемами получения дорогостоящих рецептурных лекарств. Это происходит по различным причинам: задержки в поставках, препарат не вошел в план закупок или закончился.

В таком случае человек вправе потребовать отсроченное обслуживание. Сотрудники аптеки обязаны в соответствии с шестым пунктом приказа Минздрава России от 11 ноября 2017 года №403н поставить данный рецепт на отсроченное обслуживание Наталья Бойцова медицинский юрист

«Это значит, что в течение десяти рабочих дней со дня обращения в аптеку вам обязаны предоставить необходимые лекарственные препараты. Если этого не произошло, вы можете обратиться в Росздравнадзор, органы прокуратуры или в суд», — сообщила юрист.

Бойцова добавила, что рецепт, поставленный на отсроченное обслуживание, не имеет ограничения в сроке действия. То есть если срок выписанного назначения врача истек в то время, когда его поставили на отсроченное обслуживание, то отпуск препаратов по нему должен осуществляться без дополнительных визитов к доктору.

Что делать при отказе постановки на отсроченное обслуживание

«Что делать, если сотрудник аптеки отказывается ставить рецепт на отсроченное обслуживание? Вы спокойно и смело можете ему сказать, что он нарушает законодательство и ваши права. За этот факт аптека может получить административный штраф, а при усложнении ситуации лишиться лицензии», — подчеркнула медицинский юрист.

Она порекомендовала распечатать названный выше приказ Минздрава и носить его с собой при визите в аптеку. Его следует показывать сотрудникам в спорных моментах, посоветовала специалист.

Если и это не подействует на сотрудника, пригласите заведующего аптекой или оставьте жалобу в книге жалоб, которая находится в уголке потребителя. Зафиксируйте свое обращение на видео или запишите все происходящее на диктофон. Зафиксировать ваше общение с сотрудниками не маловажно, это подтвердит, что вы предоставляли рецепт, и никто не сможет доказать обратное. Наталья Бойцова медицинский юрист

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