На Украине сообщили о незаконном вывозе радиоактивных материалов из Чернобыля

На Украине сообщили о вывозе с Чернобыльской АЭС радиоактивных материалов на $82 тысячи

Украинский предприниматель незаконно вывез с Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) радиоактивные материалы. Об этом сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры страны.

Ведомство заподозрило одного из руководителей частного предприятия в присвоении имущества ЧАЭС путем злоупотребления служебного положения. Отмечается, что сумма украденных материалов составила более трех миллионов гривен (82 тысячи долларов — прим. «Ленты.ру»).

Помимо этого, предпринимателя подозревают в незаконной передаче материалов, совершенной по сговору группой лиц, а также «в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов».