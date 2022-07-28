Блогерша раскрыла простой способ отбелить одежду

TikTok-блогерша Макколи: отбеливать одежду следует таблетками для чистки зубных протезов

Блогерша Каролина Макколи из Австралии раскрыла простой способ отбелить одежду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,6 миллиона человек.

По словам инфлюэнсерши, чтобы добиться должного эффекта, следует поместить предметы гардероба в наполненный горячей водой таз. Затем необходимо добавить в данную емкость от одной до трех таблеток для чистки зубных протезов и оставить вещи в полученном растворе на час. По истечении указанного срока нужно аккуратно отжать изделия, удалив излишки влаги, и постирать их в стиральной машине при режиме с максимальной температурой воды.

В своем блоге Макколи также делится лайфхаками по устранению загрязнений с одежды и обуви и советами, направленными на облегчение уборки в доме.

В июне блогерша Рене из Саутингтона, США, назвала лучший способ сортировки одежды при стирке. Пользовательница с никнеймом @renduh заявила, что вещи не всегда следует разделять по цвету. Для продления службы стиральной машины предметы гардероба необходимо сочетать в зависимости от их веса, посоветовала юзерша.