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Украина резко увеличила поставки угля в Европу

Eurostat: Украина резко увеличила поставки коксующегося угля в Европу

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

В апреле и мае экспорт украинского угля в Европу резко увеличился — до 54 тысяч и 82 тысяч тонн, хотя за весь 2021 год поставки составили всего 11,3 тысячи тонн, а за 2020-й — 2,6 тысячи. Об этом со ссылкой на данные Eurostat пишет «Коммерсантъ».

До 2014 года Европа каждый год закупала по 2-5 миллионов тонн украинского угля, но в результате конфликта в Донбассе, когда страна потеряла доступ к основным месторождениям, поставки практически прекратились. Нынешнее восстановление экспорта связано с сокращением внутреннего потребления за счет потери контроля над заводами.

Основой поставок является коксующийся уголь, который потребляли предприятия «Метинвеста» Рината Ахметова — ММК имени Ильича и «Азовсталь». В июне компания сообщила, что по итогам захвата Мариуполя российскими войсками оба завода полностью разрушены.

Еще один потребитель угля — «Запорожсталь» — сократил выпуск проката в два раза по итогам прошедших шести месяцев. Гендиректор предприятия Александр Мироненко в конце июня объяснил, что проблемы с логистикой затрудняют поставки продукции клиентам в Европе. Ранее сталь шла через порты, но этот маршрут пока недоступен. Переправка через пограничные переходы на Западной Украине идет сложно, поэтому имеет место затоваривание.

Большую часть украинского угля в настоящее время закупает завод U.S. Steel в Словакии. С его помощью она заместила российский коксующийся уголь, поставки которого остановились еще в марте. Помимо украинского топлива, предприятие ведет поставки из США.

Ранее сообщалось, что ситуацией с эмбарго на российский уголь начал пользоваться Казахстан. В январе-мае, еще до вступления запрета в силу, он поставил в ЕС почти в два раза больше угля, чем за весь 2021 год.

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Платон Щукин
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