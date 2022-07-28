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Умер актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс

На 94-году жизни скончался актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс

Фото: Tristan Fewings / Getty Images

На 94-м году жизни скончался актер, певец и комик Бернард Криббинс. Об этом сообщает The Guardian.

Причины смерти не уточняются.

Криббинс родился в 1928 году в городе Олдэм, Англия. Наибольшую популярность ему принесла роль в сериале «Доктор Кто». Он также снимался в картине режиссера Альфреда Хичкока «Безумие». Среди других проектов Криббинса — «Так держать... Джек», «Колумб, за работу!», «Бабье лето», «Дюнкерк» (1958), «Дети вод», «Мышь на Луне», «Казино Рояль» (1967). Криббинс также выступал в многочисленных представлениях пантомимы. В 2011 году был награжден орденом Британской империи за вклад в драматическое искусство.

Ранее стало известно о смерти актрисы Фэй Марлоу.

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Дениза Мацаева
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